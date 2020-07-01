Баварія не може переконати Алабу продовжити контракт

Захисник Баварії та збірної Австрії Девід Алаба хоче спробувати свої сили поза межами Бундесліги.

Представники Баварії не змогли знайти спільного рішення з агентами Девіда Алаби щодо продовження співпраці, повідомляє Bild.

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28-річний австрієць має високі фінансові апетити, а також бажання змінити клуб. За інформацією низки ЗМІ, на Девіда претендують топові європейські клуби, серед яких – Барселона, Реал та ПСЖ.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 28 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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