Рішення щодо майбутнього зірки "биків" буде ухвалюватися в січні, стверджує журналіст Крістіан Фальк.

Баварія не хоче продавати Алабу попри ризик втратити гравця безкоштовно

Влітку Упамекано підписав з РБ Лейпциг новий контракт, за яким його клаусула складає 45 млн євро. Баварія хотіла перехопити провідного гравця конкурентів, однак для мюнхенців ця сума занадто велика. Очікується, що боротьбу за француза розгорнуть клуби АПЛ.

Додамо, що у поточному сезоні Дайот Упамекано провів 10 матчів та відзначився одним голом.

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