Керівництво мюнхенців зустрічалося з Мюллєром під час паузи на матчі збірних, щоб обговорити його майбутнє. Контракт футболіста завершується влітку, й наразі немає ознак його продовження. За інформацією Kicker, клуб хоче скоротити зарплатний фонд, а Мюллєр досі входить до числа найбільш високооплачуваних гравців складу – з бонусами він може отримувати до 17 мільйонів євро на рік.

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Попри можливий відхід, Баварія не збирається повністю прощатися з Мюллєром. Легенді клубу можуть запропонувати посаду в структурі після завершення кар’єри, а також організувати прощальний матч.

Водночас під керівництвом Вінсента Компані Мюллер вже не є ключовим гравцем і переважно виходить на заміну – в Бундеслізі він провів 862 хвилини, у Лізі чемпіонів – 263.

Нагадаємо, Мюллер дебютував за Баварію у 2007 році та провів за клуб 742 матчів у всіх турнірах, відзначившись 247 забитими голами та 273 асистами.

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