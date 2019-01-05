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Баварія націлилась на Карраско

18:28 311 Читать на русском
Баварія націлилась на Карраско
Яннік Феррейра Карраско / depor

Півзахисник Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско може повернутись у Європу.

Мюнхенський клуб розглядає можливість придбання бельгійського хавбека, який некомфортно почуває себе у Китаї та прагне повернутись у Європу, інформує Calciomercato.

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Повідомляється, що Яннік навіть попросив керівництво Далянь Іфан відпустити його, якщо буде пропозиція, яка влаштує клуб.

Китайці не хочуть тримати у себе Карраско, який не зможе бути на 100% вмотивованим, але й відпускати гравця менш ніж за 30 млн євро не збираються.

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Раніше повідомлялось, що у послугах бельгійця зацікавлені Манчестер Юнайтед і Мілан. У китайській Суперлізі в сезоні-2018 колишній гравець мадридського Атлетіко провів 25 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

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