Баварія націлилась на 3 зірок Ліги 1 – відома можлива загальна сума за всіх

Набіль Фекір, Флоріан Товен та Ніколя Пепе втрьох влітку можуть відправитись у Баварію.

Баварія продовжує стежити за французьким ринком. На радар мюнхенського гранда потрапили хавбеки Набіль Фекір, Флоріан Товен та Ніколя Пепе, повідомляє France Football.

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"Рекордмайстер" шукає заміну Ар'єну Роббену та Франку Рібері. Товен покине Марсель у випадку, якщо "провансальці" не потраплять у Лігу чемпіонів, його вартість приблизно 45 млн євро. Вартість Ніколя Пепе може досягнути позначки в 60 млн євро.

Фекір обійдеться Баварії в 40 млн євро, його підпишуть у разі повернення Хамеса в мадридський Реал.

Таким чином, загальна вартість всіх трьох складає приблизно 140 млн євро.

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