"Головні конкуренти у боротьбі за перемогу в ЛЧ? Завжди треба пам'ятати про Реал. На мій погляд, є ще Манчестер Сіті, Ліверпуль та ПСЖ. Але у Баварії є амбіції виграти титул.

Ібрагімовіч і троє новачків за бортом – Мілан оголосив заявку на групу Ліги чемпіонів

Ні, нам немає потреби боятися суперників. Але для перемоги в Лізі чемпіонів також потрібно трохи удачі. Нам не пощастило з Челсі у 2012 році, коли ми домінували за грою. А у 2013 році ми могли програти Дортмунду", – цитує Хайнера Abendzeitung.

Зауважимо, на груповому етапі ЛЧ цього сезону підопічні Нагельсманна гратимуть з Інтером, Барселоною та Вікторією Пльзень.

Баварія знову втратила очки і опустилася на 3 місце, чергові фіаско Байєра і Бохума, у Бундеслізі сенсаційний лідер