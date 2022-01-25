Баварія намагається зірвати безкоштовний трансфер чемпіона світу в Інтер
Захисник гладбахської Борусії та збірної Німеччини Матіас Гінтер може залишитися у рідному чемпіонаті.
Раніше "жеребці" підтвердили, що влітку втратять 28-річного оборонця вільним агентом. Головний претендентом на Гінтера вважався Інтера, але чинні чемпіони Італії отримали серйозного конкурента.
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За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Баварія розпочала переговори центрбеком. Ідея мюнхенців полягає в тому, щоб підписати Гінтера по завершенні нинішнього сезону. Футболісту запропонували контракт на чотири роки.
Додамо, що переможець ЧС-2014 у складі збірної Німеччини в нинішньому сезоні зіграв за менхенгладбаську Борусію 20 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
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