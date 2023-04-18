У Мюнхені задоволені грою канадця та хочуть надовго зберегти його в команді. Чинна угода Девіса розрахована до літа 2025 року, але він має всі шанси збільшити її термін.

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За інформацією Екрема Конура, Баварія вже підготувала для своєї зірки новий контракт на 5 сезонів (до літа 2028-го). Звісно, з підвищенням зарплати. Таким чином клуб намагається вберегти футболіста від зазіхань Реала та Манчестер Сіті. Обидва гранди готові втрутитися в боротьбу за 22-річного захисника, якщо той не продовжить контракт.

До слова, у нинішньому сезоні Альфонсо Девіс на клубному рівні провів 36 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.

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