Баварія намагається підписати вінгера збірної Португалії, який посоромив критиків
Вінгер Порту Франсішку Консейсау може перейти в німецький гранд після сильного сезону.
Баварія розпочала переговори щодо трансферу Консейсау, повідомляє Record. Мюнхенці конкурують на ринку з Челсі, Реалом, Борусією Д та Лейпцигом.
У контракті Франсішку з Порту прописана клаусула в 30 мільйонів євро, однак покупець може активувати її лише до 15 липня. З наступного дня сума відступних зросте до 45 млн.
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21-річний Консенсау вже встиг пережити непростий період. Два роки тому Аякс викупив його з Порту. Після невдалого сезону він на правах оренди повернувся в рідний клуб, де тренував його батько.
Попри критику та звинувачення в непотизмі, Франсішку провів потужний сезон-2023/24, вибивши за "драконів" 8 голів + 8 асистів. Як наслідок, він потрапив у заявку Португалії на Євро-2024.
Порту скористався правом викупу за 10 млн і уклав з вінгером новий контракт на 5 сезонів. За цією угодою, Консейсау-молодший отримає 20% від майбутнього трансферу.