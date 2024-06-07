Вінгер Порту Франсішку Консейсау може перейти в німецький гранд після сильного сезону.

Баварія розпочала переговори щодо трансферу Консейсау, повідомляє Record. Мюнхенці конкурують на ринку з Челсі, Реалом, Борусією Д та Лейпцигом.

У контракті Франсішку з Порту прописана клаусула в 30 мільйонів євро, однак покупець може активувати її лише до 15 липня. З наступного дня сума відступних зросте до 45 млн.

Баварія розглядає потенційний трансфер Зінченка

21-річний Консенсау вже встиг пережити непростий період. Два роки тому Аякс викупив його з Порту. Після невдалого сезону він на правах оренди повернувся в рідний клуб, де тренував його батько.

Попри критику та звинувачення в непотизмі, Франсішку провів потужний сезон-2023/24, вибивши за "драконів" 8 голів + 8 асистів. Як наслідок, він потрапив у заявку Португалії на Євро-2024.

Порту скористався правом викупу за 10 млн і уклав з вінгером новий контракт на 5 сезонів. За цією угодою, Консейсау-молодший отримає 20% від майбутнього трансферу.