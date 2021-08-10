Баварія шукає четвертого вінгера в команду, який розвантажить під час сезону Гнабрі, Сане та Комана. Вибір мюнхенців впав на Аміна Адлі з Тулузи, повідомляють французькі та німецькі журналісти.

У минулому сезоні Адлі став найкращим гравцем чемпіонату Франції. Щоправда, не елітного дивізіону, а Ліги 2. Амін забив 8 голів, але не зумів витягнути Тулузу в Лігу 1. Він вже спілкувався з Нагельсманном і керівництвом Баварії. Мюнхен викладе за 21-річного футболіста 10 млн євро.

Баварія відхрестилась від перемовин з Мессі

Якщо трансфер Адлі провернути не вдасться, Баварія повернеться до старої тактики тимчасового затикання дірок. У попередніх сезонах роль четвертого вінгера виконували орендовані Перішіч і Коста. А тепер Баварія розглядає варіант з камбеком Рібері.

Франк не просить великої зарплати та не вимагає постійного місця в старті. Він хоче залишитися в Італії, однак готовий повернутися на рік у Мюнхен. У нього збереглися прекрасні стосунки з керівництвом клубу.

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство