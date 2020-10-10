Баварія здійснила спробу підписати центрального півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде під час літнього трансферного вікна, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, після продажу Тьягу Алькантари в Ліверпуль 18 вересня мюнхенці звернулися в Реал щодо можливості придбання 22-річного уругвайця. Однак мадридський клуб і сам футболіст навіть не стали розглядати такий варіант. Зрештою, у Баварію перейшов хавбек Еспаньйола Марк Рока.

Нагадаємо, Реал купив Вальверде у Пеньяроля влітку 2016 року за 5 мільйонів євро. У складі "вершкових" гравець провів 73 матчі, забив три голи і віддав п'ять результативних передач.

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