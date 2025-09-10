Баварія намагалася отримати Ламіна Ямаля в 2022 році. Про це розповів журналіст Bild Крістіан Фальк у своїй новій книзі Transfer-Insider.

Барселоні загрожує технічна поразка – клуби Ла Ліги вимагатимуть покарання за однієї умови

У лютому 2022 року керівники Баварії в особі спортивного директора Хасана Саліхаміджича і технічного директора Марко Неппе прилетіли до Мадрида на зустріч з тодішнім агентом Ямаля Іваном де ла Пеньєю. Сторони збиралися обговорити можливий перехід до мюнхенського клубу Гаві, якого також представляв екс-гравець збірної Іспанії.

Несподівано в ході розмови представники Баварії переключилися на 14-річного Ламіна Ямаля, який вже тоді тренувався з основною командою Барселони. За інформацією Фалька, мюнхенців настільки вразила відеозбірка моментів Ламіна, що керівництво клубу хотіло познайомитися з родиною футболіста і закласти основу для можливого трансферу.

Однак через кілька місяців де ла Пенья оголосив Саліхаміджичу, що інтереси Ямаля тепер представляє Жорже Мендеш. Португалець повідомив директору Баварії, що трансфер гравця можливий за суму близько 5 млн євро. У Баварії вважали ризикованим кроком інвестувати таку суму в гравця, який не зіграв жодної хвилини на дорослому рівні – питання було відкладено до літа 2023 року, коли Ямалю виповниться 16 років.

Однак уже в квітні того року Ямаль дебютував за "блаугранас" у віці 15 років, а в жовтні підписав трирічний контракт з Барселоною з відступними в 1 мільярд євро.

"Батьки залишалися без їжі": Лаутаро – про тяжке дитинство, гру з Барселоною та болючу поразку від ПСЖ в Лізі чемпіонів