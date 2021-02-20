"Ротен" хотіли підписати хавбека каталонців у літнє трансферне вікно 2020 року, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, Баварія пропонувала за Педрі солідну суму – йшлось про 40 мільйонів у євровалюті. Цікаво, що Барселона категорично відмовилась продавати хавбека за такі гроші, хоча раніше придбала таланта лише за 10 млн у Лас-Пальмаса.

Зауважимо, у поточному сезоні 18-річний атакувальний хав провів у футболці "блаугранас" 34 матчі у всіх турнірах, відзначився 3 голами та 4 асистами.

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