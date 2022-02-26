"Орли" в рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини на власному полі поступились "Ротен". Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

На черговому європейському стадіоні відбулася акція на підтримку України. На оригінальне табло Комерцбанк-арени вивели звернення до ватажка агресорів з вимогою припинити воєнні дії. Окрім того, капітан мюнхенців Роберт Лєвандовскі вийшов із пов'язкою у кольорах прапора України на своєму плечі.

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Вже на сьомій хвилині Костіч міг виводити Айнтрахт вперед, однак після пасу на хід пробив у лічених сантиметрах від правої стійки. В середині тайму Лєвандовскі замикав подачу зі штрафного – повз ворота. Згодом Кімміх намагався переграти Траппа – невдало.

Одразу по перерві Йозуа з далекої відстані спробував поцілити у ворота суперника – знову кіпер Айнтрахта був на висоті. Впорався він і з двома пострілами Роберта на екваторі другої сорокап'ятихвилинки. Зрештою кількість переросла в якість і Сане вивів мюнхенців вперед. Гойдалки наприкінці матчу голів так і не принесли. Перемога дозволила Баварії набрати 58 очок і відірватись від дортмундської Борусії на відстань трьох перемог.

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