Німеччина, Бундесліга, 30-й тур

Армінія – Баварія – 0:3

Голи: Лаурсен, 12 (аг.), Гнабрі, 45+7, Мусіала, 85

Хоффенхайм – Гройтер Фюрт – початок матчу о 18:30

Уніон Берлін – Айнтрахт – початок матчу о 18:30

Борусія Д знищила Вольфсбург з голом 17-річного дебютанта, Борусія М поступилась Кельну, Герта здолала Аугсбург

У першому матчі дня Армінія приймала Баварію. Відвертий аутсайдер, який у турнірній таблиці перед дуеллю з баварцями йшов передостаннім, мав вискакувати зі штанів, аби здобути дорогоцінні очки у цьому поєдинку. Зрештою, білефельдці спромоглись забити вже на початку зустрічі, але... у власні ворота: Лаурсен намагався перервати простріл Мюллєра і зрізав у сітку – кіпер у падінні не зумів зачепити сферу.

Окугава за трохи ледь не зрівняв – м'яч просвистів над поперечиною. В середині тайму вже Лєвандовскі пробив трохи вище воріт, а незадовго до перерви Забітцер головою переправив круглого повз ліву стійку після навісу з кутового. За хвилину до свистка Окугава отримав пас з центру поля, протягнув його до воріт, двічі обіграв захисників і зумів перекинути сферу через голкіпера. 1:1? Ні! Арбітр угледів офсайд і взяття воріт скасували. На сьомій (!!!) доданій до першого тайму хвилині Баварія забила вдруге – Гнабрі зльоту замкнув навіс у дальній кут воріт.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Мусіала міг знімати всі питання щодо переможця, але воротар Армінії зреагував на удар. Зрештою, за 5 хвилин до завершення матчу йому таки вдалось пробити Ортегу – розігнавши атаку правим флангом, він віддав м'яч партнерам, зумів добігти до штрафного майданчика і з району одинадцятиметрової позначки замкнув простріл від Лєвандовскі. Перемога знову дозволила Баварії відрватись від дортмундської Борусії на 9 очок.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ