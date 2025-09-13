У 3-му турі чемпіонату Німеччини Гамбург на виїзді поступився Баварії (0:5). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Баварія – Гамбург – 5:0

Голи: Гнабрі, 3, Павловіч, 9, Кейн, 26 (п.), 62, Діас, 29

Борусія Д піднялась на вершину Бундесліги, РБ Лейпциг дотис Майнц, Фрайбург цинічно пограбував Штутгарт

Завершував суботній вікенд поєдинок між чинним чемпіоном Баварією та новачком Бундесліги Гамбургом. Команди по-різному розпочали сезон: якщо мюнхенці здобули дві перемоги, то "червоноштанники" обмежились лише однією нічиєю і поразкою. До слова, представник УПЛ – Георгій Гочолейшвілі з Шахтаря, який виступає за Гамбург на правах оренди, поєдинок пропускав через вилучення у попередньому матчі.

На жаль, битви Давида з Голіафом не вийшло – вже на 3-й хвилині Гнабрі розпакував ворота гостей завдяки рикошету від поперечини. За трохи Кейн вивів Павловіча сам на сам і Александар фактично зняв питання щодо переможця.

В середині тайму Сумахоро зіграв рукою у своєму штрафному й арбітр призначив пенальті, який чітко виконав Кейн. Не минуло і трьох хвилин, як Діас довів рахунок до непристойного. По перерві мюнхенці забили ще раз і завершили знущання над суперником.

Перемога дозволила Баварії набрати 9 очок і повернутись на вершину турнірної таблиці Бундесліги. Гамбург з 1 пунктом передостанній.

Байєр переміг одразу після звільнення Тен Хага, здолавши Айнтрахт вдев'ятьох – Грімальдо оформив дубль зі штрафних