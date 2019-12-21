Баварія на останніх хвилинах переграла Вольфсбург, Шальке не втримав перевагу над Фрайбургом: 17 тур Бундесліги, субота

У суботу, в рамках 17-го туру чемпіонату Німеччини, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 17-й тур

Баварія – Вольфсбург – 2:0

Гол: Ціркзеє, 85, Гнабрі, 89

Кельн – Вердер – 1:0

Гол: Кордоба, 39

Майнц – Байєр – 0:1

Гол: Аларіо, 90+3

Вилучення: Вендел, 71 (друга жовта картка, Байєр)

Шальке – Фрайбург – 2:2

Голи: Сердар, 27, Кутуджу, 80 – Петерсен, 54 (пен.), Гріфо, 67 (пен.)

РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:1

Гол: Лаймер, 68, Шик, 80, Поульсен, 89 – Нідерлехнер, 8

Герта – Борусія М – початок матчу о 19:30

Хоффенхайм на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Борусією Д

Баварія протягом всього матчу володіла беззаперечною перевагою, однак не могла втілити її у забиті м’яті. Все йшло до безгольової нічиєї, аж поки на полі не з’явився Джошуа Ціркзеє, якому одразу ж вдалось забити. Вольфсбург знітився і пропустив вдруге, втративши остаточні шанси на позитивний для себе результат.

Невдахи Бундесліги – Кельн та Вердер – вели боротьбу за т. зв. "шість очок". Перша половина зустрічі минула практично без моментів і лише під кінець тайму свою чи не єдину спробу вдалось реалізувати господарям: Джон Кордоба після вивіреної передачі Домініка Дрекслера забивав уже в порожні ворота. Друга половина зустрічі забитих голів не принесла.

Байєр на виїзді ніяк не міг забити Майнцу. Більше того, "фармацевти" на 71-й хвилині залишились у меншості. І коли, здавалось, нічия вже була у "карнавальників" у кишені – своє вагоме слово на третій доданій хвилині сказав Лукас Аларіо, влучно пробивши з меж штрафного майданчика.

Сусіди по турнірній таблиці – Шальке та Фрайбург – зійшлись у Гельзенкірхені. В середині першого тайму Суат Сердар вдало зігравши на добиванні відкрив рахунок у матчі. По перерві Нільс Петерсен з пенальті зрівняв рахунок у матчі. За кілька хвилин Гріфо також з пенальті вивів гостей вперед, однак господарі зуміли відігратись за десять хвилин до закінчення матчу.

Лідер Бундесліги РБ Лейпциг приймав на власному полі міцного середняка і умудрився пропустити вже на початку матчу: Флоріан Нідерлехнер, отримавши передачу від Марко Ріхтера у штрафному майданчику, легко переграв голкіпера. В середині другого тайму господарі відігрались, а згодом забили ще два м’ячі і очолили турнірну таблицю Бундесліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ