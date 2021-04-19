Баварія, Порту та дортмундська Борусія мають шанси ще раз зіграти у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

Баварія озвучила офіційну позицію щодо Європейської Суперліги

Такий план Б розглядає УЄФА, якщо буде ухвалене рішення про дискваліфікацію з ЛЧ Ман Сіті, Реала та Челсі через їхню участь у Європейській Суперлізі. Очікується, що доля цих клубів вирішиться вже у п'ятницю.

Нагадаємо, ПСЖ також пробився до півфіналу Ліги чемпіонів, але залишився осторонь скандального новоствореного турніру. УЄФА не хоче одразу віддавати титул парижанам, щоб не нести збитки за скасовані матчі, тому може повернути чвертьфіналістів.

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