Баварія може замінити Нойєра голкіпером Манчестер Юнайтед

Баварія розпочала пошуки потенційної заміни своєму ветерану Мануелю Нойєру.

Голкіпер Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон потрапив на радари Баварії, повідомляє Daily Mail.

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У таборі чинного чемпіона Німеччини розглядають Хендерсона як потенційну заміну 33-річному воротарю мюнхенців Мануелю Нойєру. Дін захищає кольори Шеффілд Юнайтед на правах оренди, контракт 22-річного гравця належить Манчестер Юнайтед.

В поточному сезоні АПЛ Хендерсон провів 12 матчів і пропустив лише 9 голів. Після 12-ти турів АПЛ Шеффілд Юнайтед перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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