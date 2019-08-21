Баварія може підписати хавбека Еспаньйола – суперника Зорі у Лізі Європи

Італія — 12:52 241
-
Рібері офіційно перейшов у Фіорентину
-
Лобановський увійшов у топ-25 рейтингу найкращих тренерів в історії футболу – версія авторитетного виданняУкраїна — 12:25 269
-
"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єриІнтерв’ю — 12:00 2254
-
Бланко Лещук зацікавив Расінг – переходу перешкоджає вагомий факторУкраїна — 11:30 791
-
Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄЛіга Європи — 10:26 2465