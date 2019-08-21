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Баварія може підписати хавбека Еспаньйола – суперника Зорі у Лізі Європи

11:17 180 Читать на русском
Баварія може підписати хавбека Еспаньйола – суперника Зорі у Лізі Європи
Марк Рока / ФК Еспаньйол

Півзахисник Еспаньйола Марк Рока може перебратись у мюнхенську Баварію.

 

Баварія зацікавлена у підписання півзахисника Еспаньйола Марка Роки, повідомляє Sport Bild. Вже завтра, 22 серпня, іспанці зіграють перший матч раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської Зорі.

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Клуб з Барселони прагне отримати за свого футболіста 40 млн євро. За інформацією Mundo Deportivo, інтерес до нього проявляє і Реал.

Цього літа Рока разом зі збірною Іспанії U-21 виграв чемпіонат Європи, який проходив в Італії.

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