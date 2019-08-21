Баварія може підписати хавбека Еспаньйола – суперника Зорі у Лізі Європи

Півзахисник Еспаньйола Марк Рока може перебратись у мюнхенську Баварію.

Баварія зацікавлена у підписання півзахисника Еспаньйола Марка Роки, повідомляє Sport Bild. Вже завтра, 22 серпня, іспанці зіграють перший матч раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської Зорі.

На шляху Зорі до Ліги Європи – китайський феномен: його популярність "вбиває" комп'ютери та затьмарює Ель Класіко

Клуб з Барселони прагне отримати за свого футболіста 40 млн євро. За інформацією Mundo Deportivo, інтерес до нього проявляє і Реал.

Цього літа Рока разом зі збірною Іспанії U-21 виграв чемпіонат Європи, який проходив в Італії.

Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄ