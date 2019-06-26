Баварія може підписати Дембеле

Нападник Барселони Усман Дембеле може продовжити кар'єру у мюнхенській Баварії.

Баварія намагається знайти заміну ветеранам Роббену та Рібері і зацікавлена у підписанні Усмана Дембеле, повідомляє Sport Bild.

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За інформацією видання, мюнхенці були зацікавлені у підписанні Лероя Сане, але після відмови гравця Манчестер Сіті переключились на зірку Барселони.

Генеральний директор Баварії Карл-Хайнц Румменігге є поціновувачем таланту Дембеле. Баварія вже цікавилася французом у 2016 році, але він обрав Борусію Д, бо вважав, що не готовий до гри у топ-клубі.

У сезоні 2018/19 Усман провів у складі Барселони 42 матчі, у яких відзначився 14 голами та 9 асистами.

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