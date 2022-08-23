Півзахисник Барселони Френкі де Йонг все ще може змінити клубну прописку цього літа.

Бачити нідерландця у своїй команді дуже хотів Ерік Тен Хаг, але де Йонг категорично відмовився переходити в Манчестер Юнайтед. Також без успіху завершилися спроби Челсі.

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Водночас каталонцям необхідно позбутися 25-річного півзахисника, щоб залатати дірки в бюджеті. Рішення готова запропонувати Баварія, повідомляє Mundo Deportivo. Мюнхенці хочуть взяти Френкі де Йонга в оренду з правом викупу, таким чином повторивши "сценарій Коутінью".

Нагадаємо, бразилець також переходив на Камп Ноу за великі гроші й виправдати інвестиції не зміг. Взимку 2019-го Баварія взяла його в оренду на рік за 8,5 млн євро. Коутінью допоміг мюнхенцям виграти Лігу чемпіонів, але не переконав викупити його контракт.

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Нагадаємо, де Йонг перебрався у Барселону три роки тому із Аякса за 86 мільйонів євро. Відтоді провів у складі каталонців 142 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 18 результативних передач.