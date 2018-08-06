Баварія мінімально обіграла Манчестер Юнайтед у спарингу

Мюнхенська Баварія здобула мінімальну перемогу в товариському матчі проти Манчестер Юнайтед.

Мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед зіграли товариський поєдинок.

У першому таймі глядачі забитих м'ячів не побачили.

На початку другої половини протистояння Хаві Мартінес зумів вдало пробити по воротах та відкрити рахунок у матчі.

Згодом команди обмінялися небезпечними випадами, але довести справу до голів так і не зуміли. Наприкінці поєдинку Баварія таки забила, проте суддя скасував взяття воріт.

Товариський матч

Баварія – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Хаві Мартінес, 59

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