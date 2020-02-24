Баварія має все для перемоги у Лізі чемпіонів, – Кімміх

Захисник Баварії Йозуа Кімміх поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"У Челсі багато цікавих гравців, хороша суміш молодості і досвіду. Вони йдуть четвертими в Прем'єр-лізі, але в цьому сезоні у них багато злетів і падінь. Очікую, що буде хороша атмосфера. Ми хочемо зіграти впевнено.

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У минулому сезоні Прем'єр-ліга явно домінувала на міжнародній арені. Ми хочемо показати, що можемо з нею змагатися. Минулого тижня інші німецькі клуби виступили добре.

Звичайно, виграти Лігу чемпіонів – це заповітна мрія. У нас все для цього є, тільки треба грати впевненіше, ніж в минулому році проти Ліверпуля", – цитує Кімміха офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Челсі – Баварія відбудеться 25 січня, початок о 22:00.

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