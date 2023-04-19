Баварія – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
19 квітня 21:45 - Читать на русском
Баварія в рамках чвертьфінального поєдинку ЛЧ приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Ерлінг Холанд 57’
57’ Ерлінг Холанд
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Баварією та Манчестер Сіті проходить у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
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Перший поєдинок "містяни" виграли з розгромним рахунком (3:0). Переможець цієї пари зіграв у півфіналі з мадридським Реалом.
Стартові склади
Баварія:
Манчестер Сіті:
Баварія – Манчестер Сіті: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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