Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує форму Баварії та Манчестер Сіті перед вирішальним поєдинком за право зіграти у півфіналі Ліги чемпіонів.

Насміхатись на тренерськими здібностями Пепа Гвардіоли абсурдно, якщо ти дійсно глибоко занурений у футбол – але подібне трапляється навіть серед спортивних журналістів. Причому аргументація зводиться виключно до вильотів із ЛЧ з Баварією та Манчестер Сіті. Між тим, за останні 10 років каталонець чотири рази зіграв у півфіналах (а зараз може бути п'ятий) та дійшов до фіналу.

Хейтерів це не цікавить – та і бог з ними. Втім, 10 років без тріумфів у Лізі чемпіонів для настільки масштабного тренера дійсно виглядають аномалією. Тим паче, що його Манчестер Сіті протягом останніх сезонів демонструє інфернальний рівень футболу. Існує навіть думка, що Сіті – це найкраща команда за 30-річну історію АПЛ, якщо опиратись на статистичні дані та тактичні характеристики.

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Баварія розплатилась за дивні кадрові рішення – путівку у півфінал врятує лише диво

Навколо величі в АПЛ можна сперечатись, а от щодо факту готовності "містян" до перемоги в ЛЧ питань не виникає. Особливо після першого чвертьфіналу проти Баварії, у якому англійці розмазали "рекордмайстера" – 3:0. Хоча до цього фаворитом на тріумф у турнірі називали саме мюнхенців.

Німці самі винні. Звільнити Юліана Нагельсманна за 10 днів до виїзду на Етіхад просто через бажання взяти Томаса Тухеля – це "дичина", яку не виправдати проблемами коуча в роздягальні. Питання можна було вирішити наприкінці сезону або вже після Сіті, однак керівництво в особах Олівера Канна та Хасана Саліхамідзіча ще й принизило Нагеля. Мовляв, існує ризик не взяти чемпіонство в Німеччині.

А Томас прям розірвав. Перемога у Дер Классікер відбулася завдяки ідіотичному самогубству Дортмунда, а далі сталися виліт від Фрайбурга в Кубку, розгром у Манчестері й нічия з Хоффенхаймом. Ну, і Фрайбург в чемпіонаті таки переграли з рахунком 1:0.

У Баварії не все було погано – просто Пеп і Ман Сіті занадто круті

Окей, досить лірики. Сконцентруємось на протистоянні Баварії та Сіті. Не слід аж надто критикувати Мюнхен за розгром – у німців і склад був далеким від оптимального (зокрема, не грав найкращий бомбардир), і футбол в першу годину зустрічі залишався відносно рівним. На старті зустрічі "рекордмайстер" навіть краще виглядав у роботі без м'яча, розбиваючи пресинг структурою з квадратом у центрі.

Втім, обидві команди дуже швидко відкочувались у низький блок, тож все зводилось до якості позиційної атаки. Тут Манчестер Сіті виявився на порядок кращим – англійці якісно розтягували структуру суперника, лідери якого ще й індивідуально зіграли слабко. Гол Родрі прилетів саме зі створення свободи для опорника.

Баварія відповідала створенням ситуацій 1-в-1 та діагоналями Кімміха, але обидва аспекти працювали погано. Десь – через помилки мюнхенців, а десь і через хорошу роботу оборони Манчестер Сіті. Пеп, своєю чергою, в останні 30 хвилин перегорнув хід зустрічі, перебудувавши пресинг під систему з матчу проти РБ Лейпциг – це вилилось у другий гол, а там і третій прийшов.

Структура гри Мачнестер Сіті без м'яча

Ключовою причиною фіаско можна назвати високу якість гри Сіті. Команда Пепа завдяки широкій універсалізації ролей та топовому підбору виконавців виглядає сильною практично у всіх аспектах. Намагаючись реагувати на один тактичний хід, суперники неодмінно підставляються з іншого боку – та й в індивідуальному плані форма британців здається на порядок кращою.

Як врятувати Баварію?

Але чи може Томас Тухель врятувати це протистояння? В принципі, немає нічого неможливого. Тренери та футболісти обох команд сходяться у думці, що поєдинок на Етіхаді довгий час залишався рівним, а в деяких аспектах Баварія виглядала навіть цікавіше. Зокрема, це стосується відкривань Мусіала та Гнабрі у напівфлангах, а також структури гри без м'яча на старті.

Та і в позиційному наступі були непогані кейси з обмінами позиціями та створенням ізоляцій. Висновок напрошується сам собою – не потрібно нічого змінювати кардинально. В тактичну модель варто додати лишень косметичні зміни на кшталт гри з явним центрфорвардом, який задавав би конкретний вектор атаки. Гнабрі явно тяжіє до роботи в глибині, та і не дає наразі потрібної ефективності.

Ну і ризикувати треба. Так, суперник здатний страшно карати на зустрічних курсах, але агресивний пресинг з високими позиціями латералей приніс РБ Лейпциг нічию з "містянами". Арсенал взагалі не цурається тиснути на Сіті по всій площині за центральним колом – і останні три матчі проти Пепа у "канонірів" були дуже рівними. Зрештою, Томас Тухель у часи роботи в АПЛ теж готував агресивні плани.

Іншого вибору у Баварії немає. Радикальний нажим на Альянц Арені залишає високу можливість отримати кілька голів у свої ворота, але його гарантує безславний виліт.

Чим відповість Пеп?

Пеп, ймовірно, теж нічого не змінюватиме, працюючи у моделі з останньої 30-хвилинки проти Баварії. Тиск на білд-ап суперника у системі 4+2 органічно випливає з його напрацювань по сезону – "сині" можуть навіть віддати м'яч, але пресингуватимуть великими силами у шаленій інтенсивності. Стримати такий футбол в останніх 10-ти матчах ніхто не зміг – підопічні Гвардіоли виграли їх із сумарним рахунком 37:4.

Вінгери Сіті у пресингу тиснуть на цетрбеків, а Холанд з КДБ блокують пас на опорників. Така побудова дозволяє центрхавам "містян" сісти глибше, що б'є по можливостях суперника вийти на простір за пресинг-групою.

Словом, фаворит у протистоянні очевидний, але давайте не забувати про фактор ЛЧ та оверсінкінгу. Даний турнір завжди дарує дива, а каталонець тільки сприяє їхній появі своїми несподіваними тактичними рішеннями.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шупо-Мотінг (під питанням), Нойєр, Ернандес – Фоден (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Баварія – Манчестер Сіті

Баварія: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс – ﻿Горецка, Кімміх – Коман, Мусіала, Сане – Мюллер

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Вокер, Діаш, Аке – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Сілва, Холанд, Гріліш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Говорячи про шанси Баварії хоча б на гідний матч, доводиться багато говорити про теорію, потенціал команди та минулі здобутки. На практиці ж поки маємо фіаско з Фрайбургом, нічию з Хоффенхаймом і винос від Ман Сіті – і це не тимчасовий спад форми. Мюнхенці демонстрували аналогічну нестабільність і при Нагельсманні.

Манчестер Сіті прямо зараз у всьому кращий за "рекордмайстера". У Пепа Гвардіоли краща оборона, кращий центрфорвард, кращий голкіпер в плані гри ногами, а в опорній зоні та на флангах колектив як мінімум не гірший. Структура гри "містян" у всіх фазах виглядає ідеально, в той час як у футболі Томаса Тухеля є купа нюансів.

Про такий розклад можна було б забути, якби не рахунок першого матчу. Він змушує неідеальну Баварію ризикувати. Це може принести гол (або навіть і два!) у ворота Едерсона – втім, зовсім не віриться, що Ман Сіті обійдеться без кількох голів у відповідь.

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