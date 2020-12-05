Баварія приймає Лейпциг в центральному матчі 10 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Баварія – РБ Лейпциг розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму трансляцію проводить MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Баварія підходить до матчу на першому місці Бундесліги. Лейпциг йде другим з двома очками відставання. У минулому сезоні обидва поєдинки між цими суперниками завершилися нічиїми.

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Суперники мають кадрові втрати. На лівий фланг Баварії повертається Алаба – Ернандес і Девіс не готові. Юліан Нагельсманн дещо здивував поєднанням атакувальних гравців.

Стартові склади команд

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Зюле, Алаба – Мартінес, Горетцка – Сане, Мюллєр, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Нюбель, Гнабрі, Коста, Шупо-Мотінг, Сарр, Рока, Ньянзу, Річардс, Мусіала.

РБ Лейпциг: Гулачі – Мукіеле, Конате, Упамекано, Анхеліньо – Адамс, Забітцер – Айдара, Форсберг, Клюйверт – Нкунку.

Запасні: Мартінес, Орбан, Поульсен, Сьорлот, Самарджіч, Хальстенберг, Ольмо, Боровскі, Кампль.