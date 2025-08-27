Кубок Німеччини, 1-й раунд

Веен – Баварія – 2:3

Голи: Кая, 64, 69 – Кейн, 16 (з пенальті), 90+4, Олісе, 51

На 76-й хвилині Кейн не реалізував пенальті (воротар)

Через участь у Суперкубку Німеччини кубковий матч Веена і Баварії був відкладений на кілька днів, що знижувало можливість сенсації. Але вона однаково була близькою до того, щоб статися.

Переможець Кубка Німеччини влаштував перестрілку в першому раунді – команди забили 23 м'ячі (ВІДЕО)

Арбітр "відтягував" час призначення першого пенальті у ворота господарів як міг. Скориставшись відсутністю VAR, Гіллекенс торкнувся м'яча рукою у своєму штрафному майданчику – суддя Даніель Зіберт цього не помітив. Однак арбітр був насторожі, коли Раян Юханссон сфолив проти Саші Боя у своєму штрафному майданчику.

Після перерви Майкл Олісе забив свій перший гол у Кубку Німеччини (він зіграв на добиванні), чим, мабуть, вселив своїй команді неминучість легкої перемоги.

Однак чинний чемпіон країни втратив концентрацію і примудрився пропустити двічі протягом шести хвилин. Форвард господарів Фатіх Кая оформив дубль: спочатку він замкнув ногою передачу партнера на дальню штангу, а потім Веен зламав оборону Баварії по центру.

Здавалося, що на 76-й хвилині казка закінчилася, коли Нежад сфолив проти Кейна у своєму штрафному майданчику – мюнхенці отримали право на другий пенальті. Проте Флоріан Штрітцель не тільки відбив удар Кейна, воротар господарів також впорався з двома (!) добиваннями у виконанні Харрі.

І все ж на четвертій компенсованій хвилині Баварія дотиснула представника третьої ліги і уникла додаткового часу – Кейн замкнув навіс Станішіча на дальній штанзі.

Борусія насилу пройшла клуб третього дивізіону, українець забив, мінімальна звитяга Майнца: Кубок Німеччини