Баварія та Ліверпуль домовились про трансфер колумбійського нападника Луїса Діаса за 75 мільйонів євро. Як інформує The Athletic, угода буде завершена найближчими 24 годинами.

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Діас наразі перебуває в Токіо на передсезонному турне Ліверпуля, однак клуб надав йому дозвіл на завершення переходу до мюнхенців. Раніше Ліверпуль відхилив попередню пропозицію Баварії в розмірі 67,5 мільйона, наполягаючи на повній ринковій вартості гравця.

Головний тренер Арне Слот підтвердив, що Діас не брав участі в останньому спарингу проти Мілана через переговори щодо майбутнього. "Так, у випадку з Лучо це пов’язано з його ситуацією. Він чудово тренується, але ми вирішили поки не випускати його на поле", – зазначив Слот.

Колумбієць приєднався до Ліверпуля у 2022 році з Порту за 43 мільйони євро. За цей час він провів 148 матчів, забив 41 гол і віддав 23 результативні передачі. У минулому сезоні Діас відіграв ключову роль у чемпіонській кампанії "червоних", забивши 13 м’ячів у Прем’єр-лізі.

Баварія активно шукала підсилення атаки, але втратила кілька цілей – Флоріан Вірц обрав Ліверпуль, а Ніко Вільямс залишився в Атлетіку. У Мюнхені високо оцінюють універсальність Діаса, який може діяти на будь-якій позиції в передній лінії.

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