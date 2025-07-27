Баварія купує зірку Ліверпуля за 75 мільйонів – трансфер погоджено
Форвард Ліверпуля Луїс Діас найближчим часом перейде до Баварії.
Баварія та Ліверпуль домовились про трансфер колумбійського нападника Луїса Діаса за 75 мільйонів євро. Як інформує The Athletic, угода буде завершена найближчими 24 годинами.
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Діас наразі перебуває в Токіо на передсезонному турне Ліверпуля, однак клуб надав йому дозвіл на завершення переходу до мюнхенців. Раніше Ліверпуль відхилив попередню пропозицію Баварії в розмірі 67,5 мільйона, наполягаючи на повній ринковій вартості гравця.
Головний тренер Арне Слот підтвердив, що Діас не брав участі в останньому спарингу проти Мілана через переговори щодо майбутнього. "Так, у випадку з Лучо це пов’язано з його ситуацією. Він чудово тренується, але ми вирішили поки не випускати його на поле", – зазначив Слот.
Колумбієць приєднався до Ліверпуля у 2022 році з Порту за 43 мільйони євро. За цей час він провів 148 матчів, забив 41 гол і віддав 23 результативні передачі. У минулому сезоні Діас відіграв ключову роль у чемпіонській кампанії "червоних", забивши 13 м’ячів у Прем’єр-лізі.
Баварія активно шукала підсилення атаки, але втратила кілька цілей – Флоріан Вірц обрав Ліверпуль, а Ніко Вільямс залишився в Атлетіку. У Мюнхені високо оцінюють універсальність Діаса, який може діяти на будь-якій позиції в передній лінії.
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