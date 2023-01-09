"Россонері" все ще не домовилися з 23-річним гравцем про продовження контракту. Леау став найкращим гравцем Серії А у минулому переможному сезоні і справедливо очікує солідного збільшення зарплати.

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Мілан не має можливості пропонувати умови на рівні європейських грандів чи клубів АПЛ, тому клуб змушений оцінювати варіанти з продажем Леау, щоб не втратити свій головний актив безкоштовно влітку 2024 року.

Баварія готова скористатися ситуацією. За інформацією Calciomercatoweb, мюнхенці сподіваються, що Леау таки не підпише новий контракт. Тоді Мілан може зацікавити обмін португальця на Кінгслі Комана. Це буде пряма заміна на позиції. Щоправда, француз дуже травматичний, тому робити на нього ставку як на головну зірку доволі ризиковано.

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