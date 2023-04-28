Мюнхенці вислухають пропозиції щодо Сержа Гнабрі, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Баварія має певний перебір гравців на флангах атаки. Мане, Сане, Коман і Гнабрі можуть похизуватися зірковим статусом, але на полі місця вистачає не усім. Мюнхенці не проти заробити гроші на останньому, хоча сам гравець хоче залишитися. 27-річний Гнабрі має чудові стосунки з партнерами і одну з найбільших зарпат в команді.

Додамо, що у нинішньому сезоні вінгер провів за Баварію 42 матчі, в яких оформив 12 голів та 11 асистів. Контракт розрахований до 2026 року, а ціна за Transfermarkt складає 55 млн євро.

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