Гравець збірної Португалії Жоау Палінья ймовірно залишить Баварію вже цього літа – німецький гранд розглядає можливість продажу півзахисника після лише одного сезону в клубі. Як повідомляє GOAL, мюнхенці готові відпустити 30-річного португальця за 25-30 мільйонів євро – майже вдвічі дешевше, ніж рік тому, коли він прийшов із Фулхема за 56 мільйонів.

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У своєму дебютному сезоні в Бундеслізі Палінья вийшов у старті лише 7 разів. Попри це, він досі привертає увагу клубів з Англії. Арсенал намагався підписати його ще до старту Клубного чемпіонату світу-2025, однак трансфер не відбувся. З того часу "каноніри" вже підписали Мартіна Субіменді та Крістіана Ньоргорда, тож неясно, чи повернуться вони до цього варіанту.

Тоттенхем, своєю чергою, розглядає Палінью як потенційну заміну Іву Біссумі. "Шпори" можуть активізуватися, якщо Біссума покине клуб цього літа.

Сам гравець поки зберігає нейтралітет: "У мене ще три роки контракту, тож 29 липня я повертаюсь до роботи – саме тоді стартує передсезонка. Я вже не раз говорив: у мене ще три роки угоди. Не знаю, що станеться, але я в чудовому клубі. Так, це був непростий рік, але як тільки почнеться сезон, я дуже вмотивований знову довести свою цінність у цьому особливому, великому клубі".

Варіант із поверненням до АПЛ виглядає цілком реалістично – у Фулхемі він двічі поспіль очолював рейтинг найкращих за кількістю відборів серед усіх гравців топ-5 ліг.

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