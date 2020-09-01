Баварія не полишає надій викупити 31-річного хорвата у Інтера, повідомляє Bild.

Гнабрі забрав культовий номер в Баварії

Прихід Лероя Сане негативно вплинув на перспективи Перішіча у Мюнхені, однак Ганс Флік хотів би зберегти віце-чемпіона світу. Інтер просить за вінгера 20 млн євро, що не влаштовує Баварію. Знайти компроміс спробує голова правління мюнхенців Карл-Хайнц Румменігге, який виступав за "нерадзуррі" в роки ігрової кар'єри і зберіг з італійцями хороші стосунки.

До слова, в минулому сезоні Перішіч зіграв 35 матчі за Баварію у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 10 гольових передач.

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