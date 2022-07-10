У Мюнхені планують замінити польського суперфорварда на англійського без втрати результативності.

Баварія готується до відходу Лєвандовскі. Одним з варіантів на заміну поляку став Харрі Кейн, повідомляє Kicker. Керівництво клубу серйозно розглядає можливість підписати англійця.

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Роберт хоче втекти з Мюнхена вже цього літа. Баварія його не відпускає (післязавтра поляк повинен з'явитися на тренування), але посилено шукає заміну. Навіть якщо Лєвандовскі залишиться ще на сезон, наступного літа все одно знадобиться новий суперфорвард.

Кейн має контракт з Тоттенхемом до червня 2024-го. Зараз підписати Харрі майже нереально – Баварія виділила трансферний бюджет на де Лігта, а Тоттенхем не повинен продавати. Однак мюнхенці прагнуть забрати Кейна у "шпор" через рік відносно дешево.

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