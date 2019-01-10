Баварія хоче перехопити Рабйо у Барселони

Мюнхенська Баварія включилася у боротьбу за хавбека ПСЖ Адріена Рабйо.

Баварія контактує з ПСЖ стосовно можливості трансферу Адріена Рабйо, повідомляє керівник футбольного відділу Sportbild Крістіан Фальк.

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За його інформацією, мюнхенці готові підписати французького хавбека. Також за нього змагаються Ювентус та Реал.

Нагадаємо, Рабйо заборонили з'являтися у роздягальні команди через те, що він не захотів продовжувати контракт з парижанами та хоче перейти в Барселону.