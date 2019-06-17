Баварія хоче орендувати Бейла

Атакувальний півзахисник Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в Бундеслізі. У послугах валлійця зацікавлена Баварія – незмінний чемпіон Німеччини останніх років.

Баварія зацікавлена у підписанні Гарета Бейла. Чемпіон Німеччини готовий переманити 29-річного валлійця, який виступає у складі "бланкос" з 2013 року. Мова йде про оренду на один рік, повідомляє The Sun.

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При цьому про можливість передбачення в угоді опції викупу валлійця не повідомляється. Так само невідома позиція самого Бейла, який раніше заявляв про бажання залишитись в Мадриді.

До слова, за схожою схемою Баварія орендувала Хамеса Родрігеса, який провів у Мюнхені два сезони, але цього літа повернувся у Реал. У Бейлі наставник мюнхенців Ніко Ковач бачить заміну Франку Рібері або Ар'єну Роббену – обидва покинули Баварію на правах вільних агентів.

Контракт Бейла з Реалом чинний до літа 2022 року. В сезоні 2018/19 валлієць забив 14 голів та віддав 6 асистів у 42-х поєдинках. Раніше повідомлялось про інтерес до Бейла Інтера та Манчестер Юнайтед.

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