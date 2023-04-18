Баварія хоче головну зірку майбутнього чемпіона Італії – дівчина футболіста наполягає на трансфері
Нападник Наполі Віктор Осімхен влітку може змінити клубну прописку.
Лише диво може завадити партенопейцям виграти Серію А. Одним із ключових факторів прогресу команди Лучано Спаллетті стала форма нігерійського бомбардира, який забив 21 гол у 24 матчах.
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Однак зберегти Осімхена на наступний сезон буде дуже складно. Віктор розуміє, що майже досяг стелі в Серії А, тому дивиться у бік чемпіонатів, де йому можуть запропонувати кращі умови – як спортивні, так і фінансові.
Одним із претендентів на 24-річного форварда стала Баварія, повідомляє Sport1. Осімхен перебуває у списку поряд Рандалем Коло-Муані та Харрі Кейном. Зазначається, що переконати Віктора буде не складно, адже його дівчина хоче повернутися в Німеччину, щоб їхня спільна дочка росла поруч з родиною. Єдиною перешкодою для Баварії може стати ціна – Наполі попросить не менше ніж 100 мільйонів.
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