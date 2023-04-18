Лише диво може завадити партенопейцям виграти Серію А. Одним із ключових факторів прогресу команди Лучано Спаллетті стала форма нігерійського бомбардира, який забив 21 гол у 24 матчах.

Форвард збірної Франції має намір стати гравцем Баварії – за нього хочуть 100 мільйонів

Однак зберегти Осімхена на наступний сезон буде дуже складно. Віктор розуміє, що майже досяг стелі в Серії А, тому дивиться у бік чемпіонатів, де йому можуть запропонувати кращі умови – як спортивні, так і фінансові.

Одним із претендентів на 24-річного форварда стала Баварія, повідомляє Sport1. Осімхен перебуває у списку поряд Рандалем Коло-Муані та Харрі Кейном. Зазначається, що переконати Віктора буде не складно, адже його дівчина хоче повернутися в Німеччину, щоб їхня спільна дочка росла поруч з родиною. Єдиною перешкодою для Баварії може стати ціна – Наполі попросить не менше ніж 100 мільйонів.

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