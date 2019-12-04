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Баварія хоче бачити Тухеля головним тренером і підготувала роль для Фліка

16:25 738 Читать на русском
Баварія хоче бачити Тухеля головним тренером і підготувала роль для Фліка
Томас Тухель / фото: Reuters

Головний тренер французького ПСЖ Томас Тухель може очолити мюнхенську Баварію після закінчення нинішнього сезону.

Баварія досі перебуває у пошуках постійного головного тренера після звільнення Ніко Ковача, а Томас Тухель став пріоритетним кандидатом, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, при цьому тимчасово виконувач обов'язків головного тренера Ханс-Дітер Флік може залишитися на чолі мюнхенців до кінця поточного сезону, а після увійти в штаб Тухеля.

На кандидатурі чинного наставника ПСЖ наполягає голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге, який вже контактував з фахівцем після відставки Ніко Ковача. У той же час спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич схиляється до кандидатури Маурісіо Почеттіно.

Проти Почеттіно говорить той факт, що аргентинець не володіє німецькою мовою, в той час як для Тухеля це не стане проблемою. Також Почеттіно відомий тим, що залучає до роботи в клубі власний штаб, через що Флік, ймовірно, буде змушений покинути Баварію, чого б дуже не хотілося керівництву мюнхенців.

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