Баварія готує пропозицію за Кулібалі – мюнхенці мають серйозну конкуренцію з Англії
18:43 - Читать на русском
Захисник Наполі Каліду Кулібалі залишається в епіцентрі інтересу кількох європейських грандів.
Баварія зацікавлена у трансфері сенегальця та готує пропозицію у розмірі 45 млн євро, повідомляє ilmattino.
Кулібалі став головною трансфеною ціллю Манчестер Юнайтед
Втім, мюнхенцям доведеться витримати боротьбу за захисника із Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Раніше повідомлялось, що у послугах Кулібалі зацікавлені Реал та ПСЖ.
До слова, Каліду провів 28 матчів у складі Наполі у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 забитий м'яч.
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