Баварія зацікавлена у трансфері сенегальця та готує пропозицію у розмірі 45 млн євро, повідомляє ilmattino.

Кулібалі став головною трансфеною ціллю Манчестер Юнайтед

Втім, мюнхенцям доведеться витримати боротьбу за захисника із Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Раніше повідомлялось, що у послугах Кулібалі зацікавлені Реал та ПСЖ.

До слова, Каліду провів 28 матчів у складі Наполі у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 забитий м'яч.

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