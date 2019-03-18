Баварія готує пропозицію Реалу щодо Бейла

Баварія та Реал можуть провернути гучний трансфер.

Керівництво Баварії має намір підсилити атакувальну ланку хавбеком Реала Гаретом Бейлом, повідомляє TeamTalk.

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Трансфер може відбутись вже влітку, оскільки мюнхенцям потрібно буде закрити позиції після відходу Франка Рібері та Ар'єна Роббена.

Раніше перехід Гарета з Мадриду в інший клуб виглядав більш вірогідним, але з приходом Зінедіна Зідана на тренерський місток "вершкових" все може змінитися.

В поточному сезоні Прімери Бейл провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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