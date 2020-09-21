Баварія готує пропозицію 19-річному таланту Аякса, який конкуруватиме з чемпіоном світу
19:19 - Читать на русском
Чинний чемпіон Німеччини спробує підсилити захисну ланку.
Оборонець Аякса Сержиньйо Дест є однією з пріоритетних цілей Баварії, повідомляє AD.
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Німці розглядають 19-річного американця, як збільшення конкуренції для Бенжамена Павара на правому фланзі оборони. Аякс вимагає за свого таланта 25 млн євро. За інформацією видання, трансфер виглядає цілком ймовірним.
У минулому сезоні Дест провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та 6-ма асистами.
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