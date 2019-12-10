Баварія готова заплатити Шахтарю за Тете 50 млн євро, – агент

Атакувальний півзахисник Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в Баварії. Бразильські ЗМІ активно повідомляють про неминучість переходу.

Баварія веде перемовини з Шахтарем щодо трансферу 19-річного вінгера Тете. Чемпіон Німеччини готовий викласти за бразильця 50 млн євро, повідомляє Gauchazh з посиланням на агента гравця Пабло Буено.

Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агент

Також Тете цікавилися Мілан та Рома, але саме Баварія є фаворитом у боротьбі за бразильця. За інформацією бразильського видання, клубам залишилося узгодити деякі деталі угоди, а також умови особистого контракту гравця.

До слова, раніше повідомлялося, що Шахтар готовий відпустити вінгера за 50 млн євро. У випадку трансферу 15% від його суми угоди отримає Греміо. Ще 3% складе платіж солідарності за гравця.

Нагадаємо, Тете перейшов до Шахтаря з Греміо в лютому 2019 року за 15 млн євро. Контракт бразильця з "гірниками", за даними Transfermarkt, чинний до кінця 2023 року.

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