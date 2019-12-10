toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Баварія готова заплатити Шахтарю за Тете 50 млн євро, – агент

15:22 2283 Читать на русском
Баварія готова заплатити Шахтарю за Тете 50 млн євро, – агент
Тете / ФК Шахтар

Атакувальний півзахисник Шахтаря Тете може продовжити кар'єру в Баварії. Бразильські ЗМІ активно повідомляють про неминучість переходу.

Баварія веде перемовини з Шахтарем щодо трансферу 19-річного вінгера Тете. Чемпіон Німеччини готовий викласти за бразильця 50 млн євро, повідомляє Gauchazh з посиланням на агента гравця Пабло Буено.

Тете може покинути Шахтар мінімум за 50 млн євро, – агент

Також Тете цікавилися Мілан та Рома, але саме Баварія є фаворитом у боротьбі за бразильця. За інформацією бразильського видання, клубам залишилося узгодити деякі деталі угоди, а також умови особистого контракту гравця.

До слова, раніше повідомлялося, що Шахтар готовий відпустити вінгера за 50 млн євро. У випадку трансферу 15% від його суми угоди отримає Греміо. Ще 3% складе платіж солідарності за гравця.

Нагадаємо, Тете перейшов до Шахтаря з Греміо в лютому 2019 року за 15 млн євро. Контракт бразильця з "гірниками", за даними Transfermarkt, чинний до кінця 2023 року.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів

blog_ava
Ліверпуль з острахом перед "биками", Борусія чекає подарунка від Барси, а Моурінью буде мстити – інтриги 6 туру ЛЧ
Теги
Головне Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Тете Тете Баварія Баварія Трансфери Шахтаря Трансфери Баварії Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кучук офіційно покинув Рух
    Перша ліга — 12:433823 Кучук офіційно покинув Рух
5
год
:
28
хв
Інтер
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук