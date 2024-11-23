Атакувальний півзахисник Байєра Флоріан Вірц зовсім скоро може змінити клубну прописку.

Німецький півзахисник Байєра Флоріан Вірц викликав інтерес у кількох топ-клубів Європи, серед яких Баварія, Реал і Манчестер Сіті, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, представники 21-річного футболіста вже вели переговори з Реалом, а Баварія готова заплатити понад 100 мільйонів євро, аби підписати Вірца.

Мюнхенці мають на меті створити потужний дует на полі, об'єднавши Мусіалу і Вірца. Однак для здійснення цього дорогого трансферу, клубу доведеться продати кількох гравців у літнє трансферне вікно. Байєр, своєю чергою, не має великого бажання продавати свою головну зірку конкуренту, тому готовий обговорювати можливість відходу Вірца до іншого чемпіонату.

У поточному сезоні Флоріан Вірц зіграв 17 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асисти.

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