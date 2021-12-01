"Ротен" налаштовані попрощатися з іспанцем, стверджує Todofichajes.com.

Баварія знайшла нового вундеркінда в Данії

Мюнхенці запропонувала Року римлянам. Баварія прагне отримати за хавбека орієнтовно 15 млн євро. Торік у жовтні німецький гранд віддав за Року лише 9 млн Еспаньйолу. "Вовки" взяли час на роздуми. Раніше інтерес до піренейця проявляв Бетіс за наполяганням Мануеля Пеллегріні.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Марк Рока провів лише 24 хвилини проти київського Динамо в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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