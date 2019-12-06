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Баварія готова відмовитись від запрошення Тухеля заради тренера Аякса Тен Хага, – ЗМІ

11:02 574 Читать на русском
Баварія готова відмовитись від запрошення Тухеля заради тренера Аякса Тен Хага, – ЗМІ
Ерік Тен Хаг / Goal.com

Мюнхенська Баварія визначилася з пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера.

Німецький гранд планує запросити наставника Аякса Еріка Тен Хага, інформує Sport1.de. Баварія готова виплатити необхідну компенсацію за перехід 49-річного фахівця наступного літа.

Баварія відмовилася від ідеї запрошення Почеттіно

Нагадаємо, керівництво німецького клубу відмовилося від ідеї запрошення екс-тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Також з Баварією пов'язували наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

Наразі команду очолює Ханс-Дітер Флік, який здобув 4 перемоги у 5 матчах. Команда посідає 4 місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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Аякс Аякс Німеччина Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Баварія Баварія
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