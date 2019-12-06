Баварія готова відмовитись від запрошення Тухеля заради тренера Аякса Тен Хага, – ЗМІ

Світ — 09:00 2471
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Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду
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Польща – Україна: суперник команди Шевченка міняє плани щодо матчуЄвро-2020 — 5 груд 24183
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Евертон звільнив Сілву з посади головного тренераАнглія — 5 груд 1230
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"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав АнгліїУкраїна — 5 груд 16352
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Морозюк забив дебютний гол за Різеспор – ефектний удар українця допоміг команді перемогти в матчі Кубка ТуреччиниТуреччина — 5 груд 3830