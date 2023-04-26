Заради підписання Осімхена Баварія готова запропонувати Наполі Садьйо Мане з доплатою. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, Наполі такий варіант угоди не влаштовує – італійський клуб хоче виручити за свого найкращого бомбардира 150 мільйонів євро.

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Баварія, зі свого боку, не готова піти на такий крок. "Ми ніколи не заплатимо таку суму", – наводить джерело слова одного з керівників Баварії. Згідно з джерелом, це утопічна ідея, оскільки "партенопейці" не зможуть платити Мане ліверпульську або мюнхенську зарплату – у гравця дуже високі запити.

Повідомляється, що клуби не виходили один на одного для можливих переговорів.

Нагадаємо, Мане після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3) влаштував бійку у роздягальні Баварії. Сенегалець вдарив одноклубника Лероя Сане, за що був оштрафований і пропустив один поєдинок. У Німеччині повідомляли, що через цей інцидент переможець ЛЧ у складі Ліверпуля може бути проданий.

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