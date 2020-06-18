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Баварія готова продовжити оренду Коутінью

18 червня 23:18 - Читать на русском
Баварія готова продовжити оренду Коутінью
Філіппе Коутінью / Getty images

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью, права на якого належать Барселоні, може затриматися в Мюнхені.

Бразилець не зміг переконати Баварію викупити його контракт у каталонського клубу, але німці зацікавлені у продовженні співпраці, повідомляє Sky Sport.

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За інформацією видання, йдеться про короткочасну угоду. Зокрема, Баварія хоче продовжити оренду до фактичного завершення сезону, оскільки розраховує на допомогу Коутінью в матчах Ліги чемпіонів, де команда Хансі Фліка зупинилася на стадії 1/8 фіналу, в першому матчі обігравши Челсі з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Філіппе не хоче повертатися у Барселону, тому наразі активно шукає собі новий клуб. У нинішньому сезоні Коутінью у складі мюнхенців провів 32 матчі, у яких забив 9 голів та 8 разів асистував партнерам.

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