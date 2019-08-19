Баварія готова придбати Хаверца за космічну суму наступного літа

Мюнхенці хочуть підсилитися одним з головних талантів європейського футболу.

Баварія близька до узгодження трансферу хавбека Кая Хаверца, інформує SZ Sport.

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Гравець Байєра може приєднатися до мюнхенців наступного літа за суму, яка перевищує 100 мільйонів євро. Інформацію про переговори підтвердив головний інсайдер щодо Баварії – Крістіан Фальк. Щоправда, журналіст Bild зробив ремарку – угода просувається добре, однак жодних гарантій щодо трансферу 20-річного півзахисника до чемпіонів Німеччини поки немає.

У сезоні 2018/19 Кай Хаверц провів 34 матчі в Бундеслізі, в яких забив 17 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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