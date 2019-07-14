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Баварія готова повернутись до трансферу Хадсон-Одоя

16:17 120 Читать на русском
Баварія готова повернутись до трансферу Хадсон-Одоя
Каллум Хадсон-Одой / Getty Images

Мюнхенці не хочуть миритися з поразкою у переговорах щодо вінгера Челсі.

Чемпіон Німеччини зробить покращену пропозицію за Каллума Хадсона-Одоя, стверджує журналіст Sportbild Крістіан Фальк.

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Під час попередніх раундів переговорів найкращою пропозицією Баварії за 18-річного гравця були 25 мільйонів євро. Челсі відхилив її, однак "ротен" зроблять ще одну спробу, яка буде більшою за попередні. Раніше повідомлялося, що Хадсон-Одой хоче підписати новий контракт із "синіми", які призначили Френка Лемпарда головним тренером.

Зазначимо, що талант "аристократів" не грав з 22 квітня через травму ахіллового сухожилля.

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Трансфери Баварія Баварія Челсі Челсі Німеччина Трансфери Баварії Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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