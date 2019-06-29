Баварія готова перехопити Канселу в Манчестер Сіті

Мюнхенська Баварія може скористатися паузою у перемовинах щодо продажу Жоау Канселу, щоб перехопити оборонця збірної Португалії.

Мюнхенці готують свою пропозицію щодо купівлі фулбека, повідомляє Calciomercato.

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Ювентус і Манчестер Сіті досі не узгодили суму відступних за Канселу. "Стара синьйора" хоче отримати 60 млн євро, але чемпіон Англії запропонував менше плюс резервіст Даніло. Такий варіант туринцям не до вподоби, тому Сіті взяв паузу, щоб продати бразильця та зібрати необхідну суму на трансфер.

Тим часом Канселу може стати заміною ветерану Рафіньї у Баварії. Після невдачі в Лізі чемпіонів у минулому сезон боси "ротен" налаштовані солідно витратитися на трансферному ринку.

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